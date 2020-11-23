Подгорица, , 17:32 — REGNUM Полный состав нового правительства Черногории будет известен к пятнице, 27 ноября, сообщил премьер-министр Здравко Кривокапич, заявив, что он уложится в срок, чтобы представить в парламент предложение о составе.

Он сообщил журналистам в Цетинье, что в настоящее время у него есть три кандидата на посты министра обороны и внутренних дел.

«Мы все еще ведем переговоры, особенно в отношении этих двух важных функций — министра внутренних дел и обороны. У нас по три кандидата, и я ожидаю, что все будет решено в четверг или, возможно, самое позднее в пятницу «, — заявил Кривокапич.

Он считает, что министр внутренних дел — самая важная функция в будущем правительстве.

Он сообщил, что вице-премьером станет лидер гражданского движения URA Дритан Абазович.

«Его новая роль будет заключаться в координации всех секторов структуры безопасности. Они состоят из трех частей: одна находится в агентстве национальной безопасности (АНБ), другая — в управлении полиции, а третья касается министерства обороны и военной разведки», — добавил Кривокапич.