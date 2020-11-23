Сеул, , 15:01 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с речью на саммите «Большой двадцатки» (G20), проходившем с 21 по 22 ноября в онлайн-формате, в которой подчеркнул необходимость международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейский лидер выступил в первый день саммита, уделив внимание вопросу преодоления последствий пандемии, восстановления экономик и рынка труда.

Президент высоко оценил значимость инициативы ООН ACT-Accelerator (ACT-A), направленной на обеспечение всеобщего доступа к тестам, а также к вакцинам и препаратам от коронавируса. Глава государства в очередной раз подчеркнул важность равномерного распределения вакцины в целях полной победы над пандемией, а также пообещал продолжить работу над предоставлением доступа к вакцине развивающимся странам.

Мун Чжэ Ин также приветствовал достижение участниками саммита договорённости по введению системы упрощенного въезда для бизнесменов и квалифицированных кадров.

Вместе с тем, президент Южной Кореи призвал к созданию условий справедливой и стабильной торговли и инвестиций, а также рассказал о мерах южнокорейского правительства по поддержанию экономики в условиях пандемии и их положительных результатах.