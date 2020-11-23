Сеул, , 13:24 — REGNUM В Селе стартовал форум «Сотрудничество Южной Кореи и стран Латинской Америки во имя будущего». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По данным источникам, форум организован совместно с министерством иностранных дел и министерством здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи.

Известно, что в форуме, который проходит в онлайн и офлайн форматах и продлится до 24 ноября, принял участие глава МИД Эквадора Луис Гальегос, замминистра здравоохранения Панамы И. Беррио Аки, замглавы МИД Коста-Рики Адриана Боланьос и замминистра здравоохранения Колумбии Луис Александр Москосо.

Отмечается, что это первый случай с начала пандемии, когда Южную Корею посещают высокопоставленные дипломаты других стран.

Выступая с речью министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва подчеркнула необходимость солидарности и сотрудничества стран в борьбе с пандемией, выразила надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере здравоохранения, кибербезопасности, в сфере цифровых технологий.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии назвали долю вакцинированных от гриппа сотрудников предприятий