Стокгольм, , 12:20 — REGNUM В тот момент, когда пандемия коронавирусной инфекции пришла в Швецию именно государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл и Агентство общественного здравоохранения держали бразды правления и предпринимали шаги, которые легли в основу шведской стратегии борьбы с коронавирусом. Однако во время второй волны, которую прогноз Агентства общественного здравоохранения вовсе не предусматривал, раскол и недоверие между Тегнеллом и премьер-министром Стефаном Лёвеном, похоже, нарастают. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Широкое распространение вируса в обществе», о котором Агентство общественного здравоохранения упоминает в своих отчетах, произошло после того, когда были сняты некоторые ограничения. С различными оговорками предельное число участников массовых мероприятий было увеличено с 50 до 300 человек. Затем жителям Швеции разрешили навещать своих родственников в домах престарелых после того, как они не могли это делать в течение нескольких месяцев. Люди старше 70 лет также смогли вернуться к той же «новой норме», которая применима к остальной части населения.

Однако сейчас пандемия коронавируса снова дает о себе знать, что, кажется, заставило Стефана Лёвена усомниться в компетенции Андерса Тегнелла и Агентства общественного здравоохранения. Признаком раскола может служить недавнее решение правительства запретить все массовые мероприятия с участием более восьми человек. При принятии данной меры правительство страны не стало дожидаться рекомендаций от Агентства общественного здравоохранения, а проявило собственную инициативу, действуя на опережение.

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