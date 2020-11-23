Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Заксобрание Петербурга, наконец, сможет получить достаточно полномочий, чтобы регулировать работу кальянных. Поправки в закон «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» рассмотрят 25 ноября.

В соответствии с федеральными нормами этот проект закона даст региону право устанавливать ограничения потребления не только табака, но и любой никотинсодержащей продукции. Причем отдельным пунктом вводятся полномочия органов власти города в отношении кальянов в общественных местах и помещениях.

«Принятие такого закона даст нам необходимую правовую основу для того, чтобы регулировать деятельность кальянных клубов, которая в последнее время вызывает немало нареканий. Кроме привития молодым людям вредной привычки кальянные, открытые в помещениях жилых домов, создают значительную проблему для жильцов. Запахи, задымление, использование открытого огня — серьезный риск в первую очередь для здоровья людей», — заявил спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров.

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В городском парламенте уже начинается работа над законопроектом, который установит необходимые требования к кальянным в области пожарной, санитарно-гигиенической безопасности, а также охраны правопорядка. К обсуждению будут привлечены эксперты и представители общественности, пообещал Макаров.

Заметим, ЗакС высказывает недовольство кальянными не первый год. Лично Вячеслав Макаров с трибуны заявлял, что они его «достали», так как внутри сам находил «обкурившихся детей».

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