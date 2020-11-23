Берлин, , 08:38 — REGNUM Угрозы санкций со стороны США немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», являются неприемлемыми. Об этом 23 ноября заявил глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес, его слова приводит газета Welt.

«Такой подход совершенно исключён среди союзников… Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право», — сказал он.

Также Хермес призвал уходящую американскую администрацию к уважению суверенитета Европы и к всестороннему сотрудничеству с властями Германии и Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство США связывается с европейскими компаниями, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», предупреждая их об угрозе санкций.