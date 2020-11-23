Москва, , 05:41 — REGNUM Происходящее на Ближнем Востоке говорит о процессе мировой перестройки, в которой Турция играет одну из ключевых ролей, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что в течение очень долгого времени пытался донести до израильской элиты понимание простейшей вещи, что ведущееся формирование халифата на Ближнем Востоке ведется целенаправленно и при поддержке США. И всячески Израиль от этого отнекивался, понимая, что если это так, то это означает конец Израилю.

«Мне трудно было представить, что когда-нибудь какое-нибудь крупное лицо в Израиле скажет, что Турция является главной угрозой мировой безопасности… Теперь глава «Моссад», который вообще не любит высказываться, заявляет, что главной угрозой мировой безопасности на Ближней Востоке является Турция, а Иран — это второстепенно, это неважно», — отметил Кургинян.

В сложившейся ситуации, считает политолог, это может означать глобальную перестройку на Ближнем Востоке. Тогда происходящее между Азербайджаном и Турцией избыточное сближение в русле чуть ли не формирования единого государства — это часть этого процесса. Частью процесса является и нагнетаемая Турцией напряженность на греческом Кипре.