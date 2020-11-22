Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Страны-члены «Группы двадцати» выразили намерение и впредь поддерживать развивающиеся и менее развитые страны в борьбе с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 22 ноября сообщается в итоговом заявлении саммита.

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«По-прежнему намерены поддерживать все развивающиеся и менее развитые страны в тот момент, когда они сталкиваются с взаимосвязанными последствиями COVID-19 в сфере здравоохранения и в экономических и социальных сферах, признавая особые проблемы в Африке и небольших островных развивающихся государствах», — отмечается в итоговом документе.

Страны-участники саммита приняли решение приложить все необходимые усилия для производства и распространения средств диагностирования и лечения COVID-19.

Напомним, саммит «Группы двадцати» проходил 21−22 ноября в режиме видеоконференции, основной темой мероприятия была борьба с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции.