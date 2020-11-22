Иерусалим, , 06:38 — REGNUM Удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа нанесла Армия обороны Израиля. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба военного ведомства в Twitter.

Отмечается, что удары по объектам ХАМАС были нанесены в ответ на выпущенную по территории Израиля ракету. Атаке израильских ВВС подверглись два завода по производству боеприпасов, военный комплекс и подземная инфраструктура.

Пуск снаряда с территории сектора Газа был зафиксирован военными Израиля вечером 21 ноября. Сигналы воздушной тревоги сработали на юге Израиля в городе Ашкелон. Отмечается, что ракета упала в незаселённой местности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что армия Израиля обстреляла осветительными ракетами ряд районов Ливана.

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