Москва, , 10:05 — REGNUM Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что Крым якобы является частью Украины, вызвало осуждение со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 21 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Крым является частью России! И вопрос Крыма закрыт! А говорить они могут, что угодно», — написал пользователь под псевдонимом Человек.

По мнению ряда граждан, Санду является политиком, которая попросту отрабатывает устоявшуюся европейскую повестку, сопровождаемую санкциями в отношении России. Граждане отметили, что им абсолютно плевать на мнение избранного президента Молдавии.

«Заявить то она может что угодно… это будет лишь функционал «говорящей головы», для которого она и избиралась», — пишет пользователь Эйкам.

Некоторые комментаторы привели в пример другие события в соседних странах, которые произошли не на основании народного волеизъявления. Гражданам стало интересно, что об этом думает политик, не признавший результаты референдума в Крыму, где большинство жителей проголосовало за возвращение в состав Российской Федерации.

«Интересно, а что Майя Санду скажет о сербских Косово и Метохии? Там референдум никто не проводил, а «решение» о присоединении этих исконно сербских территорий к Албании принимал проалбанский парламент!», — написал Александр З.

Часть пользователей пришла к выводу, что Санду, даже если бы действительно считала Крым частью России, никогда бы себе не позволила об этом сказать. Люди считают, что положение данного политика не позволяет ей говорить честно.

«Она разве могла сказать, что Крым российский, даже если бы была в этом уверена? Она ведь хочет быть президентом, а после «неправильных» слов она не будет президентом. Вообще-то, помнится, Молдавская АССР когда-то входила в состав Украинской ССР. Сейчас та Санду хочет прекратить существование Молдовы, влив ее в Румынию», — написал Сергей Г.

Напомним, 20 ноября избранный президент Молдавии Майя Санду назвала Крым частью Украины.