Париж, , 22:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцина от коронавируса может быть доступна уже до конца 2020 года. Об этом 21 ноября он сообщил во время саммита «Группы двадцати».

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«Мы можем рассчитывать, что до конца года вакцина уже будет доступна», — отметил президент Франции.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что когда вакцина поступит на рынок, необходимо будет создать все условия для ее доступности населению.

Напомним, саммит «Группы двадцати» проходит в формате видеоконференции. Основной темой встречи лидеров наиболее развитых 20 стран мира является восстановление экономики после эпидемии коронавирусной инфекции.