Нью-Йорк, США, , 07:59 — REGNUM Голод, с которым мир не сталкивался десятилетними, угрожает Йемену, если не будут предприняты срочные действия. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша, сообщает пресс-служба организации.

Глава ООН считает, что причиной этого процесса является сокращение финансирования программ по чрезвычайной помощи этой стране. По его словам, указанный процесс усложнился непрекращающимися боевыми действиями в Йемене.

Гутерреш призвал немедленно оказать помощь стране и избегать любых шагов, которые могут ухудшить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок предупредил, что большое количество жителей Йемена могут умереть от голода, если стране не будет оказана значительная материальная помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Отказ от поддержки Йемена может привести к росту смертности – ООН