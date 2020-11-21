Подгорица, , 03:32 — REGNUM Председатель боснийской партии Черногории Рафет Хусович принял участие в онлайн-совещании с руководством Европейской народной партии (далее — ЕНП). На данном совещании он заявил, что боснийская партия является основной опорой ЕНП в Черногории, поддерживает прочные связи с Брюсселем и останется важной частью проевропейских сил в Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Хусович выразил свою благодарность ЕНП, которая является крупнейшей политической партией в Европейском парламенте, чьим полноправным членом является ЕНП. Он выразил благодарность за помощь боснийской партии Черногории, а значит и всему государству в процессе вступления в ЕС.

Он отметил, что новые законодательные органы Черногории, как ожидается, продолжат процесс европейской интеграции и считают членство в НАТО неоспоримым. Хусович также заявил, что государство сталкивается с экономическим кризисом, за которым следуют последствия коронавируса. По его словам, ожидается, что новое правительство продолжит работу в направлении верховенства права, уважая институты правового государства. В этой связи он заявил, что ожидает защиты прав меньшинств.