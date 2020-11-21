Анкара, , 03:09 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 20 ноября встретился с председателем верховного совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

В ходе встречи, состоявшейся в министерстве национальной обороны, в которой обсуждались нынешняя ситуация и последние события в Афганистане. Акар выразил поддержку усилиям по установлению мира в Афганистане, отметив, что Анкара продолжит поддерживать Кабул в вопросе налаживания стабильности в стране.

Напомним, несмотря на попытки проведения выборов в стране и стабилизации социально-политической обстановки в Афганистане по-прежнему продолжается гражданская война, но уже с участием Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF).