Париж, , 23:18 — REGNUM Во Франции вышел роман «Вдалеке от мирского шума» бывшего президента страны Валери Жискар д'Эстена. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает Le Figaro.

94-летний бывший президент Пятой Республики опубликовал свой пятый роман. Выход произведения в свет произошел во время нахождения Жискар д'Эстена в больнице. Причины госпитализации французские СМИ не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Жискар д'Эстенбыл в спешном порядке госпитализирован во французском городе Тур. Это уже второе с сентября 2020 года пребывание бывшего президента в больнице.

Напомним, Жискар д'Эстен занимал должность президента Франции с 1974 по 1981 год. Он баллотировался на второй срок, но потерпел поражение во втором туре выборов от социалиста Франсуа Миттерана.

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