Минск, , 18:17 — REGNUM «Задержан основатель и администратор деструктивного телеграм-канала Солигорска», — сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

По версии сыщиков, им является 38-летний житель Солигорского района (Минской области). На него «вышли сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД и Солигорского РОВД».

«В своих постах сельчанин призывал читателей участвовать в протестах и массовых шествиях, обучал ведению «партизанской войны», в том числе блокированию железной дороги и дезорганизации работы автобусных парков города, инструктировал людей по вопросам создания, расстановки и действий протестных групп во время несанкционированных массовых мероприятий, — сказано в официальном сообщении. — Цель таких призывов — воздействие на органы власти и совершение диверсий».

Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанного «за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе за обучение и подготовку лиц для участия в таких групповых действиях», сообщила представитель министерской пресс-службы Ольга Чемоданова.

Напомним, вплоть до 9 августа 2020 года МВД, КГК, КГК, СК и прокуратура Белоруссии искали и находили «кукловодов» белорусских оппозиционеров в России. Глава Свобеза Белоруссии Андрей Равков заявлял, что именно из России в Белоруссию с деструктивными целями прибыло около 200 боевиков, включая задержанных фигурантов уголовного «дела вагнеровцев».