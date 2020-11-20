Москва, , 15:37 — REGNUM Заявление заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина о том, что в России следует запретить строительство апартаментов, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 20 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Вся Москва застроена апартаментами. Возле метро «Ботанический сад» целый город достраивают. И все апартаменты. Есть даже здание, подъезд, которого занял пешеходную зону. Это возле больницы», — поделилась наблюдениями Марина М.

По мнению ряда пользователей, данное предложение является частью схемы по переводу уже построенных апартаментов в жилое жильё. Либо, гадают люди, те, кто нажился на строительстве апартаментов, попросту набрал капитал для более законного бизнеса.

«Всё как обычно! Те, кто жил по правилам — в «опе», тот, кто строил апартаменты и не вкладывался в инфраструктуру — оказались при деньгах. Повторение пройденного — самострой государство оплатил и здесь оплатит нашими деньгами возведением инфраструктуры. А теперь конечно — деньги отбиты, прибыли посчитаны, доходность упала — можно переходить на честный жилой бизнес, за счет жителей», — пишет пользователь под псевдонимом «Блуждающий Странник».

Некоторые пользователи указали на то, что апартаменты не обеспечены необходимой социальной инфраструктурой, что не даёт возможности сделать данные объёкты полноценным жильём. Тем не менее, люди отмечают, что там уже живёт огромное количество граждан.

«Допёрло. Сейчас 80% новостроек — апартаменты. Причём все равно там люди живут. А школ, садов и поликлиник нет для них, так как их не надо обеспечивать нормативной социалкой. И так везде. Дефицит дикий, так скоро обеспеченность будет процентов на 30», — пишет Сергей М.

Но нашлись и те, кто считает идею о переводе апартаментов в статус обычного жилья хорошей. По их видению, множество людей проживают на своих дачах, которые также не имеют полноценное социальное обеспечение.

«Непонятно, зачем менять статус апартаментов, и конечно непонятно почему там нельзя регистрироваться. На даче можно (там тоже нет никакой социальной инфраструктуры), а в апартаментах нельзя. Не логично. Нужно просто разрешить там регистрацию», — считает Petr V.

Напомним, 19 ноября заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин заявил, что в России следует запретить строительство апартаментов.