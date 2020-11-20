Москва, , 14:24 — REGNUM Директор департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев провел переговоры с командующим войсками гражданской обороны Азербайджана Ильхамом Абдуллаевым. Об этом 20 ноября сообщается на сайте МЧС.

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«В ходе переговоров обсуждались гуманитарные вопросы по восстановлению линий электропередач, связи и газопровода Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране спасатели продолжают оценивать причиненный ущерб в ходе осмотра поврежденных зданий. Кроме того, сейчас формируется груз с гуманитарной помощью пострадавшему населению Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее сотрудники МЧС России начали обследовать жилые дома, здания и инфраструктуру в Нагорном Карабахе.

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