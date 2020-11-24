Ватикан, , 00:46 — REGNUM Канонизация, то есть признание святым, «антикоммунистического» папы Римского Иоанна Павла II была инициирована нынешним папой Римским Франциском, а для администрации президента США Трампа Иоанн Павел II был своеобразным идеологическим знаменем. Что угрожает образу безупречного «святого антикоммунистического папы Римского» рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Павел II Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Сексуальные скандалы, преследующие репутацию тех или иных католических священников и иерархов, как оказалось, не обошли стороной и одного из личных друзей Иоанна Павла II, поставленного им на вашингтонскую кафедру в 2000 году Теодора Маккарика.

Ныне Маккарик признан виновным в сексуальных преступлениях, что подтвердилось по итогам расследования официальным Ватиканом. Теперь в Польше, где многие свято чтят память Римского папы-поляка, разгорается дискуссия, был ли виноват сам папа в назначении столь одиозного, как выяснилось, епископа, или его обманул кто-то из его секретарей? Читайте статью Станислава Стремидловского «Кто и зачем вызывает дух Иоанна Павла II в Ватикане и США?».