Саратов, , 12:03 — REGNUM В правительстве Саратовской области очередные кадровые изменения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

«Постановлением губернатора Саратовской области №413 от 20 ноября 2020 года Швакова Юлия Александровна освобождена с 22 ноября 2020 года от должности министра экономического развития Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кто займет ее пост в региональном правительстве, пока не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, саратовское правительство в последнее время лихорадит от кадровых перестановок. 28 октября по собственному желанию был уволен начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Николай Колесников. С 19 октября уволен с формулировкой «утрата доверия со стороны работодателя» министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев. С 20 октября на должность министра назначен Алексей Петаев, который ранее возглавлял Красноармейский район. 15 октября с поста вице-губернатора — председателя регионального правительства был уволен по собственному желанию Александр Стрелюхин, исполнять обязанности назначили Романа Бусаргина.

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