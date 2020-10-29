Саратов, , 14:33 — REGNUM Саратовское правительство в последнее время лихорадит от кадровых перестановок. Об очередном изменении проинформировала пресс-служба губернатора.

Согласно постановлению главы региона от 28 октября, должность начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области по собственной инициативе оставил Николай Колесников.

Кто займет его место, пока не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, в правительстве Саратовской области с 19 октября уволен с формулировкой «утрата доверия со стороны работодателя» министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев. С 20 октября на должность министра назначен Алексей Петаев, который ранее возглавлял Красноармейский район. 15 октября с поста вице-губернатора — председателя регионального правительства был уволен по собственному желанию Александр Стрелюхин, исполнять обязанности назначили Романа Бусаргина.

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