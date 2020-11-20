Кишинёв, , 11:40 — REGNUM Инаугурация избранного президента Молдавии Майи Санду может состояться 24−25 декабря. Об этом 20 ноября сообщил действующий глава государства Игорь Додон.

«Как я понял, инаугурацию Санду планируют на 24−25 декабря. Я уже отдал распоряжение администрации президента оказать содействовать в организации», — сказал он, отвечая на вопросы в ходе прямого включения в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По результатам 100% обработанных протоколов избирательных комиссий, глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 57,75% голосов, а её соперник — действующий глава государства Игорь Додон — 42,25%. Явка составила 52,78%.

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