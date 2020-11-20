Москва, , 09:31 — REGNUM В столице Нагорного Карабаха Степанакерте продолжает восстанавливаться мирная жизнь, сообщили 20 ноября в Министерстве обороны России.

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Отмечается, что городская хлебопекарня возобновила выпуск хлебобулочных изделий на полную мощность.

«На сегодняшний день Степанакерт не испытывает перебоев с поставкой муки и иных продовольственных товаров», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Степанакерте продолжают восстанавливать электро‑ и водоснабжение жилых домов и социальных объектов, налажена работа общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее сотрудники МЧС России начали обследовать жилые дома, здания и инфраструктуру в Нагорном Карабахе.

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