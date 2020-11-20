Дубна, Московская область, , 08:56 — REGNUM В ходе посещения 20 ноября подмосковного города Дубна председатель правительства России Михаил Мишустин проведет ознакомление с работой и оснащением нового федерального центра обработки данных (ЦОД) ФНС РФ. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба российского правительства.

Уточняется, что на площадке ЦОД намечено проведение совещания по инфраструктурно-технологическому обеспечению социальной сферы, в котором будут принимать участие замы главы правительства Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков и министр экономического развития Максим Решетников.

Кроме того, в ходе данной поездки Мишустин посетит Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), на базе которого создается новый ускорительный комплекс NICA, где будет принимать участие в запуске бустера и проведет осмотр основных элементов комплекса.

Также глава российского правительства проведет встречу с членами совета директоров градообразующих предприятий Дубны, в ней примут участие вице-премьер Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. При этом в поездке также будут принимать участие министр финансов Антон Силуанов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с Днем работника транспорта сотрудников и ветеранов данной сферы.