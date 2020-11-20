Москва, , 08:43 — REGNUM Сегодня, 20 ноября, в России впервые отмечается День работника транспорта. С этим профессиональным праздником сотрудников и ветеранов транспортной сферы поздравил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что дата 20 ноября была выбрана не случайно, поскольку именно в этот день 211 лет назад император Александр I учредил Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения.

«Это событие вошло в историю, положило начало созданию единого государственного органа в сфере транспорта в России», — подчеркнул премьер-министр в поздравлении , опубликованном на сайте Минтранса РФ.

Свои поздравления Мишустин адресовал работникам воздушного транспорта и дорожного хозяйства, автомобилистам и железнодорожникам, морякам и речникам, сотрудникам метрополитена, специалистам по мультимодальным перевозкам — всём, «кто делает жизнь миллионов людей мобильной и комфортной».

«Уверен, что опыт, целеустремленность, умение справляться со сложными задачами помогут вам реализовать намеченные планы, добиться новых успехов», — подчеркнул глава российского правительства.

Напомним, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская транспортная отрасль — одна из серьёзно пострадавших из-за пандемии COVID-19, справляется с нагрузкой, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.