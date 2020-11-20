Иерусалим, , 07:52 — REGNUM Несколько районов Ливана, которые граничат с Израилем, были отстрелены осветительными ракетами артиллерией Израиля, передает телеканал Al-Manar.

При этом, часть снарядов упали недалеко от ливанского населенного пункта Кфар-Кила. Кроме того, ракеты запускались и над районом Хамамис. По версии журналистов, таким образом израильская армия пытается обнаружить и не допустить неприятеля на свою территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября агентство Al-Wataniya распространило информацию о том, что истребители ВВС Израиля провели разведывательные полеты в небе над южными районами Ливана.

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