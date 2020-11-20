Москва, , 02:47 — REGNUM На прошедшей неделе 36 летательных аппаратов иностранных государств (32 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 20 ноября опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 150 лётных смен на 43 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 300 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели около 600 практических мероприятий на 37 полигонах. Десантниками было выполнено более пяти тысяч прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 50 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа отремонтированы и поставлены в войска самолёты Су-35С, самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3.

По контракту на военную службу приняты около 700 солдат и сержантов. Поступили на военную службу семь офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные военные учения вооружённых сил Боснии и Герцеговины и вооружённых сил Соединённых Штатов под названием «Двусторонние учения» стартовали 18 ноября на полигонах Гламоч и Маньяча в Боснии и Герцеговине.

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