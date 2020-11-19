Республика Армения, , 23:04 — REGNUM Памятник русским воинам будет установлен в районе армянского села Ерасх на месте гибели членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном 9 ноября в воздушном пространстве Армении.

Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба международного гуманитарного фонда «Мир».

В ходе церемонии возложения венков на месте гибели российских вертолетчиков председатель фонда Андраник Никогосян заявил о необходимости увековечить память погибших.

«На территории Армении есть несколько братских могил, где покоятся русские солдаты, воевавшие с персидскими и турецкими войсками в XIX веке. Наш фонд следит за состоянием этих монументов, занимается восстановлением памятников русским солдатам. Это наш священный долг перед будущими поколениями. Место гибели экипажа российского вертолета также должно быть увековечено для потомков», — заявил он.

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина члены экипажа российского вертолета, сбитого в Армении близ границы с Азербайджаном, награждены орденами Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, российский ударный вертолет Ми-24 был сбит 9 ноября около17:30 мск в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий. Вертолет был поражен ракетой ПЗРК, пущенной с территории Азербайджана.

Майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина погибли, старший лейтенант Владислав Грязинин получил тяжелые ранения, но остался жив.

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