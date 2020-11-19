Москва, , 12:54 — REGNUM В зоне урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе по указу президента России Владимира Путина будет создан центр гуманитарного реагирования, в который войдут представители нескольких российских ведомств, включая МЧС, МИД и ФСБ, организационная сторона работы центра возложена на Минобороны России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Президент России подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования. На него возложены задачи содействия возращению беженцев в места постоянного проживания, а также оказание помощи в восстановлении гражданской инфраструктуры, создании условий для нормальной жизнедеятельности в районе Нагорного Карабаха. В состав межведомственного центра вошли представители МЧС России, министерства иностранных дел России, ФСБ, а также представители других заинтересованных ведомств. Решение организационных и других иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложена на министерство обороны нашей страны» — пояснила Захарова.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин отметил, что миссия возращения беженцев в Нагорный Карабах очень важна и будет возложена на российских миротворцев.