Казань, , 11:52 — REGNUM В Татарии министры начали обучение на курсах по татарскому языку, созданные на базе минобрнауки республики. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Перед обучением министры прошли тестирование, чтобы понять их уровень владения языком. Уже на эту базу будут накладываться знания татарского языка и дополнительные навыки, отметила Галимова. Многие руководители министерств знают язык, но для проведения публичных выступлений этого не достаточно. Министры выезжают в районы республики, где преимущественно татароязычное население. Для того, чтобы доступно доносить информацию для населения, необходимо усилить работу в части знания татарского языка, подчеркнула спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов 24 сентября выступал с ежегодным посланием Госсовету РТ. Выступая перед приглашенными, он объявил, что 2021 года в Татарии станет Годом языков и народного единства. В регионе должны создаваться все условия для сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей, проживающих в Татарии — татар, русских, чувашей, мордвы, марийцев, удмуртов и других.

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