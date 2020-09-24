Казань, , 12:23 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов сегодня, 24 сентября, выступил с ежегодным посланием Госсовету РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя субъекта федерации.

Выступая перед приглашенными, глава республики объявил, что 2021 года в Татарии станет Годом языков и народного единства. В регионе должны создаваться все условия для сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей, проживающих в Татарии — татар, русских, чувашей, мордвы, марийцев, удмуртов и других.

Минниханов отметил, что родной язык — это тонкая связь со свои народом. Сделать все для его сохранения — наш нравственный долг перед будущими поколениями, заявил глава РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 9 июля на набережной озера Кабан проводят еженедельные встречи разговорного клуба татарского языка. К таким встречам может присоединиться любой желающий независимо от уровня владения татарским языком. Созданный разговорный клуб поможет жителям и гостям столицы Татарии научиться правильно формулировать мысли и преодолевать языковой барьер.

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