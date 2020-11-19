Варшава, , 09:10 — REGNUM Мэр польской столицы Рафал Тшасковский на своей странице в Twitter осудил применение силы со стороны полицейских против участников уличной акции 18 ноября, которая состоялась в знак протеста против решения Конституционного суда об ужесточении запрета проведения абортов.

«Слезоточивый газ против женщин? Действительно, польская полиция? Применение прямого принуждения должно быть оправданным и соразмерным. Это крайнее средство. Я считаю, что его использование против женщин и молодежи на демонстрации не имело никаких оснований. Полицейских было намного больше, чем протестующих», — написал Тшасковский.

Варшавский градоначальник также отметил, что на месте столкновений полиции и демонстрантов присутствовали представители из руководства города, которые наблюдали за ситуацией и оценили её с негативной стороны. «Как мэр Варшавы я призываю воздержаться от необоснованных действий. Муниципальные службы проверяют видеозаписи с места происшествия. Предлагаю дождаться оценок случившегося», — отметил он.

Напомним, 18 ноября в Варшаве прошли очередные протесты, связанные с постановлением Конституционного суда, которое ужесточило запрет на проведение абортов. В ходе мероприятия произошли стычки с полицейскими, некоторые демонстранты задержаны.

22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.