Иерусалим, , 09:07 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Бахрейна Абдулом Латифом бен Рашед аль-Заяни. Встреча состоялась накануне, 18 ноября, сообщается на сайте госдепартамента США.

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«Имел честь встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Абдул Латифом бен Рашед аль-Заяни в Иерусалиме. Исторические «Авраамские соглашения» поставили регион на путь изменений в направлении стабильности, безопасности и возможностей», — прокомментировал прошедшие переговоры Помпео в Twitter.

Кроме «Авраамского соглашения» на встрече обсуждались вопросы безопасности, связанные с влиянием Ирана в регионе. Госсекретарь подчеркнул, что «Соединённые Штаты поддерживают Израиль в противодействии дестабилизирующему поведению Ирана в регионе».

«Мы тесно сотрудничаем с Израилем в противодействии Ирану и работаем над урегулированием региональных кризисов в соответствии с интересами национальной безопасности США и Израиля», — отметил он.

Помпео также добавил, что Вашингтон гордятся тем, что США стали первой страной, признавшей Израиль в качестве независимого государства 14 мая 1948 года. По его словам, Соединённые Штаты поддерживают право Израиля на самооборону.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября между Израилем, ОАЭ и Бахрейном было подписано соглашения о полной нормализации отношений. Церемония состоялась в Белом доме в США. Свои подписи под документом поставили израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, главы МИД ОАЭ и Бахрейна Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни.

В соответствии с договорённостями Израиль не станет аннексировать территорию еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Израильский премьер-министр уверен, что этот соглашение положит начало миру между арабскими странами и Израилем.