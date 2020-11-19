Сараево, , 03:02 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль должен прибыть в Боснию и Герцеговину 20 и 21 ноября, но этот визит может быть отменён из-за «скандальных разбирательств» главной сербской партии страны «Союза независимых социал-демократов». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

18 ноября вице-председатель палаты представителей парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Денис Звиздич написал в своём профиле в социальной сети, что «Союз независимых социал-демократов» выступил против предложения Борелля обратиться к членам правления и руководителям клубов обеих палат Боснии и Герцеговины.

«Союз независимых социал-демократов» на сегодняшнем заседании объединенной коллегии выступил против визита вице-председатель Европейской комиссии Жозепа Борелля, который планировал обратиться к членам правления и главам обеих палат Боснии и Герцеговины. Отвергнуты все мои попытки и господина Изетбеговича достичь консенсуса. Еще один антиевропейский акт сербской партии», — написал Звиздич.