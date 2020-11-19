Москва, , 02:33 — REGNUM Курящие при заболевании COVID-19 чаще сталкиваются с серьезными осложнениями, сообщили 19 ноября в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме», — говорится в сообщении.

Эксперты ведомства отметили, что курение ухудшает работу лёгких, поэтому человек с вредной привычкой с трудом справляется респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

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В Роспотребнадзоре добавили также, что употребление табака увеличивает риск заражения — при курении сигарет или других табачных изделий.

Ранее в ведомство продлило действие мер по борьбе с коронавирусной инфекцией до 1 января 2022 года.

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