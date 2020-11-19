Париж, 19 ноября 2020, 02:21 — REGNUM Пятеро французских сенаторов внесли проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха в верхнюю палату парламента Франции. Об этом 18 ноября сообщили на официальном сайте законодательного органа.
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Проект резолюции подписали представители пяти крупнейших политических фракций в сенате: Бруно Реталье (руководитель группы республиканцев), Патрик Канне, Эрве Марсель (руководитель группы «Союз центристов»), а также Элиан Ассасси, Гийом Гонтар.
Документ предлагает признать Нагорный Карабах для защиты его населения от угрозы войны со стороны Азербайджана.
Ранее, в октябре, альтернативный проект о признании Нагорного Карабаха поступил в Национальное Собрание — нижнюю палату французского парламента.
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