Пекин, , 19:29 — REGNUM На третьей министерской встрече по содействию свободе вероисповедания госсекретарь США Майк Помпео выступил с рядом критических замечаний в адрес Китая. Комментируя выступление шефа американской дипломатии, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в жесткой форме потребовал прекратить вмешательство США во внутренние дела и политику Китая, сообщает 18 ноября Синьхуа.

Одновременно китайский дипломат дал критическую оценку ряда высказываний о КНР официальных представителей тайваньского режима. Позиция Пекина состоит в том, что все заинтересованные стороны должны неукоснительно соблюдать принцип «одного Китая», не допуская выступлений на международных площадках лиц, представляющий сепаратистский режим Тайваня, выступающий за достижение островом «независимости» от КНР.