Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Скупка петербуржцами «антибиотиков, как гречки», вызвана недоверием населения к чиновникам. Такое мнение на заседании городского Заксобрания 18 ноября высказал беспартийный депутат Максим Резник, передает корреспондент ИА REGNUM.

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"Граждане скупают антибиотики, гречку и все остальное потому, что не верят власти. А власть лжёт», — заявил Резник, комментируя резонансное заявление губернатора Александра Беглова о дефиците лекарств.

Градоначальник 16 ноября в радиоэфире признал, что в аптеках Северной столицы действительно образовался дефицит некоторых препаратов, о чем уже несколько недель писали горожане в социальных сетях. Но, по мнению Александра Беглова, это спровоцировали сами петербуржцы своим ажиотажным спросом. «Если антибиотики не скупать, как гречку, то их хватит на всех», — объяснил губернатор.

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Заметим, такие рассуждения показались странными и президенту Владимиру Путину, который 18 ноября на совещании с членами правительства призвал не обвинять население в дефиците лекарств.

«Все с вами знаем, что это возможно, и не стоит здесь на людей перекладывать вину. Понимаю, что это не просто, но к этому всегда надо быть готовыми», — цитирует Путина ТАСС.

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Добавим, депутат Резник также напомнил, как Александр Беглов в течение нескольких дней сначала назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге критической, а потом — уже «не критической, а сложной». Первое было сказано в обращении к петербуржцам, а второе — в разговоре с президентом. На это обратили внимание СМИ, после чего Беглов заявил, что его «некоторые хватают за язык».

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