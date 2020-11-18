Прага, , 15:47 — REGNUM В среду, 18 ноября, ученики первых и вторых классов школ в Чехии вернулись к очной форме получения образования. По словам министра образования Чехии Роберта Плаги, постепенное открытие школ возможно благодаря улучшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом передает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Согласно правилам, и во время занятий, и на переменах ученики должны будут носить защитные маски. Кроме того, учителя будут обязаны часто проветривать кабинеты. Чтобы снизить риск заражения, у детей не будет занятий музыкой и физкультурой, а контакты между учениками из разных классов должны быть ограничены. Однако классы не будут делиться на более мелкие группы учеников, как это было весной.

В последнюю неделю распространение коронавируса в Чехии медленными темпами пошло на спад. Министр образования Роберт Плага объявил, что, если эпидемиологическая ситуация в Чехии продолжит улучшаться, в ближайшие недели в школу могут вернутся учащиеся третьего-пятого классов и старше, вплоть до старших.

Чешские школы и колледжи постепенно закрывались с начала сентября, когда начался бурный рост распространения коронавирусной инфекции. В сентябре было приостановлено очное обучение в вузах. 4 октября были закрыты все средние школы, включаю младшие классы.