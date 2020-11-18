Москва, , 14:43 — REGNUM Федеральная территория «Сириус» пока останется частью избирательного округа в Краснодарском крае, но консенсус будет найден ко второму чтению законопроекта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«У них будет свой депутат. Они его будут избирать, но вместе с другими жителями Краснодарского края — это что ли ни их депутат, конечно, их!.. Мы обсуждали с коллегами с Краснодарского края этот вопрос, и здесь у них тоже есть предложения ко второму чтению, мы также их будем учитывать… Я думаю, что в данном случае мы консенсус найдем», — заявил Крашенинников.

Он отметил, что на федеральной территории будет действовать и федеральное законодательство, и законодательство Краснодарского края — за исключением ряда норм.

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