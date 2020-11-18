Москва, , 13:06 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон о «заморозке» индексации пенсий для военнослужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Продлевается приостановление действия нормы о ежегодной индексации пенсий для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей до 1 января 2022 г.

При этом размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, сохраняется не уровне 73,68%.

Законопроект принят голосами «Единой России», представители «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ заявили о том, что депутаты фракций против этой инициативы.

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