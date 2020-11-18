Москва, , 12:36 — REGNUM Решение Анкары о возможной отправке турецких военных в Азербайджан является суверенным делом Турции. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Турецкий солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это её (Турции. — Прим. ИА REGNUM) суверенное решение», — подчеркнул российский дипломат.

По его словам, которые приводит ТАСС, «видимо, это связано с участием турецких военных в совместном миротворческом центре с российскими военнослужащими, которые будут заниматься техническим отслеживанием ситуации, связанной с реализацией соглашения».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 ноября, парламент Турции одобрил ранее внесённый указа президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Согласно документу, турецкие военные могут быть отправлены в Азербайджан на срок до одного года. Они будут задействованы для мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра.

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