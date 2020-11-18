Москва, , 12:32 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о полномочиях судей, а также об отказе от конституционных судов в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон принят в рамках развития новых положений Конституции РФ.

Определяется порядок реализации новых полномочий президента РФ по внесению в Совет Федерации представлений о прекращении полномочий отдельных категорий судей.

Согласно конституционным положениям, по представлению главы государства могут быть прекращены Совфедом полномочия судей «высших судов», включая их председателей и заместителей председателей — Конституционного суда, Верховного суда; кассационных и апелляционных судов, включая военные, арбитражные, и Суда по интеллектуальным правам.

Президент может инициировать эту процедуру в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий, которые предусмотрены федеральными конституционными законами.

Полномочия прекращаются также при получении ими иностранного гражданства, а также при нарушении судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Уставные суды

Из судебной системы РФ исключаются конституционные (уставные) суды субъектов РФ — они упраздняются до 1 января 2023 года. При этом судьям конституционных (уставных) судов субъектов РФ обеспечивается сохранение гарантий (включая материальное и социальное обеспечение), предусмотренных для судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ в отставке.

Регионы получают право принимать решение о создании конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ.

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