Москва, , 11:44 — REGNUM Программа туристического кешбэка показала себя намного эффективнее, чем предшествовавшая программа субсидирования. Об этом 18 ноября заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Обратите внимание: программа туристического кешбэка, которую мы в этом году запустили, без ограничений позволяет участвовать всем регионам нашей страны. И поверьте, пользуется гораздо большей популярностью и среди бизнеса, и среди туристов, чем предыдущая программа субсидирования», — заявила Догузова.

«Потому что выгоду получает и турист, и бизнес одновременно», — указала она.