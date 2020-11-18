Москва, , 10:18 — REGNUM Совфед дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование Вооруженных сил за пределами территории страны, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. Соответствующее постановление принято на заседании верхней палаты парламента.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Полпред президента РФ в Совфеде Артур Муравьев напомнил, что 9 ноября 2020 года было принято совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ о прекращении 10 ноября 2020 года с ноля часов ноля минут по московскому времени военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. В целях соблюдения договоренности о прекращении огня во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба было принято решение о незамедлительном направлении воинского контингента ВС РФ в Нагорный Карабах.

Ввод миротворческих сил принес мир на эту многострадальную землю, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Комитет Совфеда по обороне и безопасности, комитет по международным делам и комитет по госстроительству поддержали постановление, с их позицией согласилась верхняя палата парламента.

Совфед дал согласие на использование ВС РФ в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

«Президент имел право в оперативном режиме использовать ВС», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

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