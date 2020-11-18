Москва, , 09:31 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях регионов в сфере атомной энергетики правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Органы исполнительной власти субъектов РФ наделяются правом на участие в осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации и регламентации функционирования территориальных подсистем Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации и ее функциональных подсистем (ЕГАСМРО).

Отметим, что согласно статье 26.3−1 федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» предоставляемые законопроектом права не является обязанностью субъекта РФ, осуществляются при наличии возможности и не являются основанием для выделения дополнительных средств из федерального бюджета.