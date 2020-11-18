Брюссель, , 09:10 — REGNUM 17 ноября состоялась онлайн-встреча Совета министров ЕС, в рамках которой министры по делам евроинтеграции 27 стран-членов обсудили бюджет Евросоюза на 2021−2027 годы. Большинство сторон призвали Венгрию и Польшу отказаться от наложения вето на бюджет. Об этом передает Polskie Radio 24.

Особенно острая реакция была с итальянской стороны. Так, комментируя решение Будапешта и Варшавы, итальянский министр по европейским делам Винченцо Амендола заявил, что «в Риме очень расстроены таким положением дел». «Бюджет касается не только нас, политиков. Это касается в первую очередь нашего общества», — добавил он. Италия является крупнейшим бенефициаром фонда восстановления и одним из наиболее пострадавших от пандемии в Сообществе. В связи с чем рассчитывает на принятие бюджета, в рамках которого ей будет оказана помощь.

Председатель Совета министров ЕС, германский политик Майкл Рот заявил, что ЕС необходимо общее согласие на бюджет, потому что «европейцы ждут из него денег». «Я призываю всех выполнять взятые на себя обязательства. Сейчас не время для вето. Сейчас надо быстро и решительно действовать в духе солидарности. Наши граждане могут заплатить очень высокую цену за эту блокаду», — сказал Майкл Рот.

Его поддержало большинство министров. Во время их выступлений часто звучало заявление, что если бюджет ЕС не будет согласован, то, помимо кризиса здравоохранения в ЕС, там начнутся политический и экономический кризис.

Министр по евроинтеграции Польши Конрад Шиманьский во время данного мероприятия отстаивал решения официальной Варшавы. Дипломат подчеркнул, что все стороны должны найти компромисс. Он подчеркнул, что проблема заключается не в верховенстве закона, а в «отсутствии в документе правовой определенности, предсказуемости механизма и отсутствии гарантий для государств-членов».

Напомним, 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной стало принятие государствами — членами Союза постановления, связывающего выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона. Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимают его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений».