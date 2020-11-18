Якутск, , 08:17 — REGNUM С момента прихода к власти Владимира Путина в 2000 году идёт тенденция к централизации. Это вполне ожидаемый шаг. До внесения пресловутых поправок в «ельцинскую» Конституцию в 1993 году это было менее реально, теперь это свершившийся факт. С самых первых лет правления президента пошёл процесс приведения в порядок законов, был создан институт федеральных представителей президента, система федеральных округов. И постепенно происходил процесс лишения суверенитетов регионов, несмотря на федеративные договоры и другие основы федеративного законодательства, сказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя принятые во втором чтении Госдумой поправки об упразднении конституционных судов субъектов.

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«После того как были внесены поправки, осталось удалить верховные суды регионов. Возможно, в будущем из названия нашей страны исчезнет слово «федерация», так как по факту от изначального федеративного устройства мало что остаётся.

Возможно, такие шаги в будущем назовут «бомбой замедленного действия, заложенной под основами государства». Так как даже самые малые народы в составе России хотят иметь определенную долю самостоятельности, не говоря уже об экономически развитых регионах, которые, если можно так выразиться, «кормят» страну», — считает политолог.

Андрей Данилов привёл исторические примеры, когда излишняя централизация иногда приводила к очень печальным последствиям и росту националистических, национально-освободительных движений, иногда имеющих ярко религиозный окрас.

«Ярким примером являются падения колониальных империй, Австро-Венгерская империя, Югославия после Тито. И даже если заглянуть в свою историю, то после крушения предыдущих инкарнаций России в виде империи и СССР происходили подобные вещи и стремления народов и отдельных регионов обрести независимость», — напомнил эксперт.

По мнению политолога, цементировать такое количество народов и регионов в целом могла коммунистическая идеология, имеющая наднациональный характер и стремящаяся создать нового человека и новую общность как «советский человек».

«Но Союза ССР нет сегодня как идеологии. И формирование России как многонационального государства зависит от благоприятного климата и отношения народов друг к другу и наличия идеологии», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки к закону «О судебной системе» предусматривают ликвидацию в регионах конституционных (уставных) судов — они упраздняются до 1 января 2023 года.

Националисты будут будоражить умы земляков, чекисты и кремлёвцы мужественно им противостоять, считает политолог Аббас Галлямов.