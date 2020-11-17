Москва, , 20:09 — REGNUM Националисты будут будоражить умы земляков, чекисты и кремлёвцы мужественно им противостоять. Так прокомментировал принятые Госдумой поправки об упразднении конституционных судов субъектов политолог Аббас Галлямов на своей странице в facebook.

По его мнению, в национальных республиках ликвидация региональных конституционных судов приведёт к всплеску националистических настроений. При этом никаких задач шаг по ликвидации этого номинального института не решает — все эти конституционные суды никогда никому серьёзных проблем не создавали.

«Зачем же Кремль на этот шаг пошёл? Особенно сейчас, когда протестные настроения и без того растут? « Аббас Галлямов

По мнению политолога, никакого умысла не было — «это просто привычка к завинчиванию гаек», «система сама производит врагов, с которыми затем начинает бороться».

«Зато теперь все будут при деле. Националисты будут будоражить умы земляков, чекисты и кремлёвцы мужественно им противостоять. Закончится все новыми 90-ми, но кого это сейчас интересует», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором чтении приняла 17 ноября законопроект, приводящий действующие нормы в соответствие с новыми положениями Конституции РФ и предусматривающий ликвидацию в регионах конституционных (уставных) судов до 1 января 2023 года. Эксперты считают, что за ликвидацией конституционных судов последует отмена Конституций республик как пережиток эпохи парада суверинететов.

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