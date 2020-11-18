Москва, , 02:53 — REGNUM Эмоцией является мнение бывшего президента США Барака Обамы о статусе России, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом сенатор написал на свое странице в Twitter.

Речь идет об оценках экс-главы Белого дома, представленных в его книге «Земля обетованная». Обама полагает, что Россию нельзя назвать сверхдержавой, поскольку для этого у нее нет сети союзников и баз, которые имеют США для обеспечения своей «военной силы по всему земному шару».

Пушков выразил мнение, что такая точка зрения бывшего американского лидера связана с его неудачной попыткой нанести урон РФ.

«Обама хотел, но не сумел «порвать в клочья российскую экономику». На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор», — отметил сенатор.

Кроме того, парламентарий напомнил, что это уже не первый раз, когда экс-президент США выдвигает ошибочное суждение о статусе РФ.

«Когда-то Обама назвал Россию «региональной державой». Он ошибался: это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса в США демонстрирует закат эпохи этой страны как гегемона.

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